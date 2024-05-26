МОМ: более 670 человек могли погибнуть из-за оползня в Папуа — Новой Гвинее

Порядка 670 человек могли погибнуть в Папуа — Новой Гвинее в результате схода оползня. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на сведения Международной организации по миграции (МОМ).

ЧП произошло в пятницу, 24 мая, в районе деревни Каокалам в провинции Энга. Населенный пункт находится в 600 километрах северо-западнее столицы государства Порт-Морсби. Изначально СМИ заявляли о порядка 300 погибших.

«В воскресенье Международная организация по миграции увеличила оценку количества погибших от оползня в Папуа — Новой Гвинее до более чем 670», — заявили авторы материала.

Телеканал ABC добавил, что оползень заблокировал подъездную дорогу к городу Поргера, где находится большой золотой рудник.

В начале апреля землетрясение на Тайване заблокировало несколько тысяч туристов и местных жителей в горах национального парка Тароко.