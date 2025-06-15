ООН призвала помочь голодающим афганцам
ООН призвала к принятию срочных мер в связи с голодом в Афганистане
Пять организаций ООН — ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВПП, ФАО и ЮНФПА — выступили с совместным заявлением, призвав срочно помочь женщинам и детям в Афганистане, где стремительно растет уровень голода. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Мы должны действовать сейчас, чтобы ни один ребенок не остался без внимания, поскольку миллионы детей страдают от опасного для жизни недоедания», — подчеркнули в ООН.
В заявлении говорится, что без немедленных мер на международном, национальном и местном уровнях ситуация может привести к тяжелым последствиям и гибели людей. По данным ООН, Афганистан входит в число стран с самым высоким уровнем истощения среди детей. Сейчас более 3,5 миллиона ребят младше пяти лет страдают от недоедания, из них 1,4 миллиона — в тяжелой форме, угрожающей жизни.
Организации отмечают, что основными причинами продовольственного кризиса стали слабая экономика и стихийные бедствия, в том числе засуха. Ранее стало известно, что запасов воды в Кабуле осталось на пять лет. Если ничего не предпринять, то она иссякнет к 2030 году.