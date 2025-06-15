ООН призвала помочь голодающим афганцам

Пять организаций ООН — ЮНИСЕФ, ВОЗ, ВПП, ФАО и ЮНФПА — выступили с совместным заявлением, призвав срочно помочь женщинам и детям в Афганистане, где стремительно растет уровень голода. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы должны действовать сейчас, чтобы ни один ребенок не остался без внимания, поскольку миллионы детей страдают от опасного для жизни недоедания», — подчеркнули в ООН.

В заявлении говорится, что без немедленных мер на международном, национальном и местном уровнях ситуация может привести к тяжелым последствиям и гибели людей. По данным ООН, Афганистан входит в число стран с самым высоким уровнем истощения среди детей. Сейчас более 3,5 миллиона ребят младше пяти лет страдают от недоедания, из них 1,4 миллиона — в тяжелой форме, угрожающей жизни.

Организации отмечают, что основными причинами продовольственного кризиса стали слабая экономика и стихийные бедствия, в том числе засуха. Ранее стало известно, что запасов воды в Кабуле осталось на пять лет. Если ничего не предпринять, то она иссякнет к 2030 году.