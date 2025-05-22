Общественник Василец призвал ООН срочно обсудить планы США по милитаризации космоса

Общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik выразил обеспокоенность планами Соединенных Штатов по милитаризации космоса.
Эксперт указал, что политика администрации Дональда Трампа направлена на усиление военной активности в космическом пространстве, игнорируя интересы международного сообщества. Василец подчеркнул необходимость обсуждения этого вопроса на экстренном заседании Совбеза ООН.
Общественник также предупредил, что гонка вооружений в космосе приведет к огромным тратам бюджета и отвлечению ресурсов от реальных мировых проблем.
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Отряд поисковиков из Химок принял участие в экспедиции «Вахта Памяти»
Комплексные работы по благоустройству дворов начались в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте