Общественник Василец призвал ООН срочно обсудить планы США по милитаризации космоса

Общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik выразил обеспокоенность планами Соединенных Штатов по милитаризации космоса.

Эксперт указал, что политика администрации Дональда Трампа направлена на усиление военной активности в космическом пространстве, игнорируя интересы международного сообщества. Василец подчеркнул необходимость обсуждения этого вопроса на экстренном заседании Совбеза ООН.

Общественник также предупредил, что гонка вооружений в космосе приведет к огромным тратам бюджета и отвлечению ресурсов от реальных мировых проблем.