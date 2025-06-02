Аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях подверглись атаке беспилотников ВСУ. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Аналитик выразил уверенность в причастности западных спецслужб к организации соответствующих терактов. По его мнению, Владимир Зеленский не мог принять такое решение самостоятельно.

«Это однозначно работали западные спецслужбы — подсвечивали, показывали, помогали организовать, проводить правильные транзакции, закрытые, в том числе и через криптовалюту», — высказался эксперт.

Напомним, в результате нападений беспилотников обошлось без жертв. Некоторых участников терактов задержали.