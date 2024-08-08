Обозреватель Стародубцев: турецкие предприниматели недовольны ограничениями торговли с Россией

Ограничения на торговлю с Россией, которые во многом диктуют США, вызывают серьезное отторжение среди турецких предпринимателей. Такое мнение выразил автор Telegram-канала «Турция — это» Иван Стародубцев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, определенное недовольство уже прорывается со стороны турецкого бизнеса как в направлении своего руководства, так и в сторону действий США. Ситуация с каждым днем только усугубляется.

Стародубцев отметил, что целые отрасли турецкой экономики, не включая туризм, завязаны на Россию.