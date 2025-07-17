Сообщения о воздушных ударах Израиля по территории Сирии привлекли внимание международной общественности. Официальный Иерусалим утверждал, что поводом для вмешательства стало обращение сирийских друзов, проживающих в провинции Сувейда. По мнению специалиста по Израилю и Ближнему Востоку Александра Каргина, главная задача Израиля в данном эпизоде состояла в демонстрации своей мощи и влияния в регионе. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Атаки израильских ВВС заставили Дамаск пересмотреть свою стратегию, выведя войска из чувствительного региона проживания друзов.

Группа друзов представляет собой компактную этническую группу, насчитывающую примерно полтора-два миллиона человек, рассредоточенных по территориям Израиля, Ливана и Сирии. Из-за исторической близости к еврейскому государству, солидарности и опыта боевого взаимодействия, дружба с ними представляет важное значение для Израиля.

Каргин отмечает, что вмешательство Израиля прошло почти незамеченным международным сообществом, включая Турцию, являющуюся крупным региональным игроком. Такой ход позволил Израилю продемонстрировать свое господствующее положение в регионе и укрепить позиции как надежного партнера и гаранта стабильности.