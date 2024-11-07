Обезьяны сбежали из лаборатории в США

Около 40 подопытных обезьян сбежали на волю из исследовательского центра Южной Каролины. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на правоохранителей.

Полиция начала поиски животных и попросила местных жителей в случае встречи ни в коем случае не приближаться к ним.

Животные сбежали из исследовательского центра компании Alpha Genesis, которая занимается изучением животных и проведением клинических испытаний, в том числе по лечению болезней головного мозга. В центре не уточнили, подвергались ли животные каким-то опытам.

Ранее орангутан убежал из зоопарка «Планета обезьян» в Москве. Сотрудники быстро поймали примата и вернули в вольер. В зоопарке объяснили, что сбежавшее животное было небольшого размера и не представляло опасности для людей.