NZ: жители Швейцарии продолжают массово читать RT, несмотря на запрет

Несмотря на запрет RT в странах Евросоюза, жители Швейцарии продолжают активно следить за материалами российского СМИ. Об этом сообщил местный сайт Neue Zürcher Zeitung.

Известно, что с начала 2024 года телеканал увеличил количество публикаций о данной стране в 10 раз. Согласно информации независимого издания Insight News, сайт RT зафиксировал более 13 миллионов посещений из Швейцарии с июня 2023 года по май 2024-го.

Преподаватель цифровой журналистики в Шеффилдском университете Великобритании Илья Яблоков отметил, что особенность RT состоит в его стремлении влиять на информационное пространство западных стран посредством разнообразных новостных материалов о спорте, политике и культуре.