NYP: итальянка в возрасте 90 лет установила мировой рекорд по спринтерскому бегу | 360°

Мир 17 мая 2024, 14:11 NYP: итальянка в возрасте 90 лет установила мировой рекорд по спринтерскому бегу

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Женщина, проживающая в Италии, смогла установить мировой рекорд по спринтерскому бегу в возрасте 90 лет. Об этом написало издание NYP.

Как уточнил сайт kp.ru, Эмма Мария Мацзенга пробежала 200 метров на открытом воздухе за 51,47 секунды.

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Итальянка родилась в 1933 году. В ее копилке пять мировых рекордов, девять европейских рекордов и 28 лучших итальянских результатов в спринтерском беге.