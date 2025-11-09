Сообщение президента Сербии Александра Вучича о готовности экспорта боеприпасов вызвало немало обсуждений. Заявив о значительном запасе военной продукции, глава государства подчеркнул открытость Сербии к сотрудничеству с различными партнерами. Директор Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович в беседе с Общественной Службой Новостей отметила, что нынешнее поведение Белграда обусловлено попытками договориться с Западом, преимущественно стремящимся диктовать условия развития региона.

По мнению эксперта, Сербия вынуждена реагировать на запросы влиятельных игроков, включая США и ЕС, которые хотят усилить свое влияние на страну. Обсуждая возможные схемы доставки оружия, Трифкович подчеркнула наличие контроля США над такими процессами и предположила, что одним из конечных пунктов назначения могут оказаться зоны конфликтов, управляемые Западом.

Кроме того, внимание привлекли планы США относительно усиления своего влияния на территории Западных Балкан посредством нового документа, регулирующего антикоррупционные меры. Подобные шаги подчеркивают стремление Соединенных Штатов закрепить собственное присутствие в регионе, создавая дополнительные механизмы воздействия на политику и экономику Сербии.