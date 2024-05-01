«Новости психбольницы». Захарова высмеяла подход к гендерному равенству на Украине | 360°

Мир 01 мая 2024, 13:41 «Новости психбольницы». Захарова высмеяла подход к гендерному равенству на Украине Захарова раскритиковала идею Украины привлечь больше женщин к разминированию Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова министра экономики Украины Юлии Свириденко о том, что правительство страны в рамках «борьбы за гендерное равенство» стремится привлекать к разминированию территорий больше женщин (пока среди задействованных в работах их всего 30%). Захарова в Telegram-канале отреагировала на эту новость двумя едкими строчками.

«Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?» — написала дипломат.

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Ранее представитель МИД России порассуждала о том, что прототипом булгаковского Воланда в романе «Мастер и Маргарита» мог стать посол США в СССР Уильям Буллит. Она указала на то, что его фигуру еще тогда воспринимали как «мистическую», при этом на уроках литературы роман преподносили как описание исключительно советских реалий. Кроме того, по словам дипломата, описывая бал сатаны, Булгаков сделал отсылку к приему в американском посольстве, о чем неплохо было бы упомянуть в современных учебниках.