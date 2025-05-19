«Новая эра». США сделает Польшу ключевым игроком против России

Американская сторона намерена занять нишу поставщика энергетических ресурсов в Восточную Европу, а Польша будет козырем для США в борьбе с Россией. Об этом сообщил журнал National Interest .

«Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка. Проамериканская позиция Варшавы и стратегическое расположение делают ее идеальным партнером для начала новой эры сотрудничества», — заявили журналисты.

По их словам, сотрудничество могут успешно построить в Центральной и Восточной Европе, которую омывают Черное, Адриатическое и Балтийское моря. Пока Европейский союз готовится к введению санкций против российского газа, США займут центральную позицию в экспорте энергоносителей в Европу.

По данным журналистов, Польша наращивает экономическое и военное сотрудничество с США. Страна может стать важнейшим партнером в противодействии России и Китаю. Штаты рассмотрят ее как основу для создания регионального энергетического альянса с участием Италии и Румынии.

Ранее стало известно, что США решили вывести свои войска из базы в Польше, которые координировали помощь Украине. По словам польского лидера Анджея Дуда, вывод военных заранее согласовали с НАТО.