Невролог Новоселов предупредил о рисках ухудшения здоровья Трампа

Врач-невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов в разговоре с aif.ru высказал предположение, что физическое и психическое состояние президента США Дональда Трампа продолжит ухудшаться вследствие возрастных изменений мозга и высоких профессиональных нагрузок.

Специалист обратил внимание на наблюдения журналиста Сеймура Херша, сообщившего о признаках когнитивного спада у главы государства.

Новоселов объяснил, что старение организма связано с неизбежной утратой нейронов, что ведет к снижению интеллектуальных способностей и общим ощущениям дискомфорта. Доктор также заметил, что американский лидер нередко воспроизводит чужие идеи, демонстрируя затруднения самостоятельного анализа ситуаций.