«Невозможно заглушить». В Британии испугались нового российского дрона

Российские войска технически перевооружались, динамично адаптируясь в процессе конфликта с Украиной. Одной из таких разработок стал оптоволоконный беспилотник, сообщила британская газета Financial Times.

Авторы статьи отметили, что на каждую инновацию ВСУ в России быстро готовят мощный ответ. Директор крупнейшего производителя дронов на Украине назвал одной из наиболее успешных недавних российских инноваций использование оптоволоконных беспилотников.

«Мы склонны сначала вводить новшества. Но когда мы создаем что-то новое, Россия быстро придумывает ответ», — сказал он.

По данным издания, новые российские дроны невозможно заглушить. Для связи они используют кабель толщиной с человеческий волос, а не радиосигнал. Поэтому украинские специалисты пытаются найти новые способы противодействия подобным аппаратам.

Такую же реакцию на Украине вызвала одна из самых разрушительных ракет «Циркон», траекторию которой невозможно предугадать.