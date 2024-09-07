Несколько захоронений с мертворожденными детьми обнаружили в Великобритании

В городе Олдеме в Великобритании нашли крупное захоронение мертворожденных детей и умерших младенцев. Об этом сообщила газета The Times .

После случившегося местные правоохранители начали расследование и обнаружили еще три таких погребения.

О первом захоронении стало известно благодаря местной жительнице. Она обратилась к правительству, чтобы узнать, где похоронили ее сыновей-близнецов. В 1962 году один из них родился мертвым, а второй скончался через несколько часов после родов. Мать искала могилы мальчиков на протяжении 53 лет.

По мнению журналистов, похожие погребения есть по всей Великобритании, потому что в конце 80-х с семьями мертворожденных младенцев не обсуждали похороны. Часто таких детей хоронили в общей могиле. Другие захоронения нашли в Девоне, Ланкашире, Хаддерсфилде и Мидлсбро.

Ранее могилы жертв пыток нашли в Карабахе. У трупов были связаны руки и ноги. Трое из тел принадлежали женщинам, а последнее — ребенку лет пяти.