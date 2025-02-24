Президент Украины Владимир Зеленский возрождает диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера рассуждениями о том, что страны с проживающими в них русскоязычными людьми якобы находятся в состоянии риска конфликта с РФ. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Неонацизм в действии. Вот, кого главарь киевского режима возрождает», — отметила она.

Захарова привела отрывок из стенограммы встречи Гитлера с занимавшим тогда пост вице-премьера правительства и главы МИД Румынии Михаем Антонеску. Фашист назвал «славянскую проблему — биологической, а не идеологической», поэтому европейцы должны вести борьбу со славянами.

Кроме того, Гитлер заявлял, что против России нельзя выступать с юридическими или политическими формулами, потому что «русская проблема гораздо серьезнее <…> и нужны решения по колонизации и биологическому устранению славян».

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявил, что украинское правительство идет по тому же пути, который в свое время выбрал Адольф Гитлер.