Несмотря на масштабные поставки вооружений Украине со стороны Запада, Россия не поддалась на провокации. Этот факт вызывает удивление, заявил РИА «Новости» депутат и координатор работы фракции «Альтернатива для Германии» в ландтаге Тюрингии Торбен Брага.

«Откровенно говоря, я должен сказать, что меня довольно удивляет, что российская сторона в этом конфликте до сих пор не поддалась провокациям», — подчеркнул он.

По мнению немецкого парламентария, у России были веские поводы воспользоваться провокациями для эскалации конфликта. В качестве примера он назвал финансовую помощь со стороны Запада. Такое поведение, в том числе со стороны США, является явным участием в конфликте и поддержкой его продолжения, объяснил депутат.

Брага выразил надежду, что кризис на Украине завершится. Он добавил, что не хочет, чтобы Германию вовлекли в боевые действия.

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что украинский конфликт удастся урегулировать уже на этой неделе. Сейчас администрация американского лидера ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной.