Немецкого депутата удивило, что Россия не поддалась провокациям на Украине
Депутат АдГ Брага назвал удивительной реакцию России на провокации на Украине
Несмотря на масштабные поставки вооружений Украине со стороны Запада, Россия не поддалась на провокации. Этот факт вызывает удивление, заявил РИА «Новости» депутат и координатор работы фракции «Альтернатива для Германии» в ландтаге Тюрингии Торбен Брага.
«Откровенно говоря, я должен сказать, что меня довольно удивляет, что российская сторона в этом конфликте до сих пор не поддалась провокациям», — подчеркнул он.
По мнению немецкого парламентария, у России были веские поводы воспользоваться провокациями для эскалации конфликта. В качестве примера он назвал финансовую помощь со стороны Запада. Такое поведение, в том числе со стороны США, является явным участием в конфликте и поддержкой его продолжения, объяснил депутат.
Брага выразил надежду, что кризис на Украине завершится. Он добавил, что не хочет, чтобы Германию вовлекли в боевые действия.
Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что украинский конфликт удастся урегулировать уже на этой неделе. Сейчас администрация американского лидера ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной.