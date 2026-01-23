Политолог Александр Рар в интервью ИА НСН обсудил возможное стремление Германии обзавестись ядерным оружием в контексте текущих политических и стратегических изменений в Европе.

Он подчеркнул, что немецкие элитные круги рассматривают приобретение ядерного арсенала как ключевой фактор для укрепления лидерских позиций страны в Европе. Эксперты предполагают, что такие намерения могут быть частью более широкой стратегии, направленной на обеспечение безопасности и увеличения политического влияния Германии на континенте.

Германия проявляет интерес к обсуждению возможности совместного использования французских и британских ядерных потенциалов в рамках общеевропейской оборонной системы. Представители социал-демократической партии Германии заявили, что подобные обсуждения представляют собой разумный и необходимый шаг для будущего европейского сдерживания. Однако реализация подобных планов потребует согласования с ключевыми союзниками, включая Францию и Великобританию, а также одобрения со стороны США.

Рар отметил, что в настоящее время подобные разговоры ведутся негласно, и открытый публичный диалог по данному вопросу пока не состоялся. Он также подчеркнул, что получение Германией собственного ядерного арсенала зависит от согласия Соединенных Штатов, с которыми сохраняются сложные и неоднозначные отношения.