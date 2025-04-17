Депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт выступил с заявлением в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» , назвав Германию банкротом и обвинив власть в невозможности выполнения предвыборных обязательств.

По его мнению, огромная масса долгов, накопленных Германией, используется для финансирования украинского конфликта и поддержания мигрантов, что не соответствует интересам собственного населения.

Шмидт указал, что экономические ресурсы Германии истощены, и правительство, вопреки объявленному курсу на укрепление собственных оборонных способностей, фактически занимается внешней политикой, обременяя налогоплательщиков дополнительным долговым грузом. Таким образом, по его словам, страна взяла на себя обязательства, которые не способна исполнить в ближайшей перспективе.