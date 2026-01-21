Вице-президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг заявил в интервью RT , что «Европа предпочитала жить за чужой счет и нередко меняла свои приоритеты».

Его заявление прозвучало на фоне обращений президента Франции Эммануэля Макрона к идее европейской «автономности».

Нельсон Вонг подчеркнул: «Он обвинил Китай в том, что тот недостаточно инвестирует в Европу. А на самом деле сама Европа всегда хотела избежать рисков, связанных с Китаем».