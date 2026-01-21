Нельсон Вонг заявил, что Европа всегда хотела избежать рисков, связанных с Китаем
Вице-президент шанхайского Центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг заявил в интервью RT, что «Европа предпочитала жить за чужой счет и нередко меняла свои приоритеты».
Его заявление прозвучало на фоне обращений президента Франции Эммануэля Макрона к идее европейской «автономности».
Нельсон Вонг подчеркнул: «Он обвинил Китай в том, что тот недостаточно инвестирует в Европу. А на самом деле сама Европа всегда хотела избежать рисков, связанных с Китаем».
