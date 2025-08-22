Неизвестный беспилотник заметили в небе над Китаем — предположительно, речь идет об испытаниях новой модели, похожей на Rainbow CH-7. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

В соцсетях приводят фотографии дрона, однако удостовериться, что они подлинные, пока не удалось. CH-7, как предполагалось, должен совершить первые испытательные полеты в течение этого года.

При этом беспилотник на кадрах может быть и тем, что китайские военные испытывали в мае на полигоне Малан. Он гораздо крупнее, чем CH-7 — в частности, его размах крыльев составляет около 50 метров против 27,3.

Ранее китайские инвесторы предложили открыть на Сахалине центр по производству беспилотников.