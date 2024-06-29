Неизвестные подожгли три автомобиля военных в Харьковской области

В Харьковской области неизвестные подожгли три автомобиля военнослужащих. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поджог устроили в Изюме и Одессе. Огонь охватил джип Great Wall, грузовик MAN и Nissan.

«Пожар ликвидировали через 40 минут, автомобили сгорели полностью», — сообщили авторы материала.

Информацию о поджогах передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

До этого СМИ сообщали о таком же инциденте 24 июня. Тогда неизвестные подожги машины военных в Одессе, Каменском и Николаеве.

Ранее в Одессе своего автомобиля лишился сотрудник Приморского военкомата. Его машина сгорела дотла.