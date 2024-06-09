DPA: на членов горсовета от АдГ напали в Карслруэ

Неизвестные напали на двух членов городского совета от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Карлсруэ на юго-западе Германии. Об этом сообщило агентство DPA .

По информации источника, неизвестные в масках набросились на них около кафе в центре города. Пострадавшие получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь на месте.

Правоохранители по горячим следам задержали пять человек, но отпустили после установления личности. В АдГ утверждают, что один из нападавших вооружился битой для бейсбола, однако полиция не смогла подтвердить этот факт. Также во фракции считают причастными к ЧП левых радикалов.

В мае группа людей напала на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге и развернула там антироссийские плакаты. Дипломатическое правительство заявило немецкой стороне протест.