Неизвестные БПЛА заметили над британскими авиабазами

Над тремя авиабазами Королевских военно-воздушных сил Великобритании заметили три неизвестных беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщила газета The Guardian.
«Мы очень серьезно относимся к подобным угрозам и предпринимаем все необходимые меры безопасности на своих военных объектах. Среди них есть и меры по противодействию дронам», — отметил представитель Министерства обороны Великобритании.
По данным источника, беспилотники пролетели над базами Милденхолл и Лейкенхит в Саффолке, а также Фелтуэлл в Норфолке с 20 по 22 ноября. Количество дронов и их точный тип остаются неизвестными. Полеты объектов не повлияли на безопасность контингента и критическую инфраструктуру баз.
Ранее неизвестный беспилотник обнаружили неподалеку от британского авианосца HMS Queen Elizabeth в Гамбурге. Его принадлежность определить также не удалось.
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