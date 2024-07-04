Не выдержит. Трамп вынес Байдену приговор

Действующий президент США Джо Байден после провальных дебатов выйдет из предвыборной гонки. Об этом заявил кандидат на пост главы Дональд Трамп, его слова привело издание The Daily Beast .

«Байден уже выходит из гонки, понимаете? Он просто вышел. Это я выгнал его. И теперь буду иметь дело с Камалой Харрис», — сказал он.

Трамп отметил, что Харрис также не годится ему в конкуренты и назвал ее «жалкой». Претендент на пост президента призвал продолжать давить на Байдена, чтобы заставить отказаться от участия в выборах президента.

«Он уже не способен конкурировать с мировыми лидерами — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Вы можете представить себе, что он общается с ними? Они жесткие люди», — подчеркнул Трамп.

В ночь на 28 июня в США прошли дебаты, на которых Байден смотрелся проигрышно на фоне Трампа. Многие СМИ не исключили, что действующий президент может в итоге отказаться баллотироваться на второй срок.