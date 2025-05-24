«Не наше дело». США призвали выйти из конфликта по Украине

Соединенные Штаты должны принять немедленное решение о выходе из конфликта на Украине. Об этом бывший советник Пентагона полковник армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил в социальной сети X.

В своем требовании к американским властям он напомнил, что Украина никогда не входила в зону жизненно важных стратегических интересов США.

«Украинский конфликт — не наше дело», — отметил Макгрегор.

По мнению полковника, без участия США этот конфликт быстро закончится, так как у ВСУ не будет оружия. Европейские союзники не смогут ввести свои войска без американских систем спутникового наблюдения.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что у Трампа есть два пути урегулирования конфликта на Украине — выйти из переговорного процесса или принять требования российской стороны. К таким выводам его подтолкнул разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.