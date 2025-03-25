Названа причина засекречивания итогов переговоров России и США в Эр-Рияде

Совместное заявление по итогам переговоров между делегациями России и США в Эр-Рияде не приняли из-за позиции Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Владимир Чижов.

«Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление. Однако не приняли из-за позиции Украины, это тоже весьма симптоматично и характерно», — сказал он.

По словам Чижова, о конкретном содержании диалога на данный момент ничего не известно. Сенатор призвал дождаться, когда подробные детали станут «предметом гласности». Политик подчеркнул, что сам факт проведения переговоров является положительным фактором.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры России и США в Эр-Рияде носили технический характер, стороны не намерены раскрывать их содержание.