Названа причина преследования авианосца «Адмирал Кузнецов» флотом США

Корабли Шестого флота Военно-морских сил США в 2011 году во время операции Сирии постоянно преследовали российский авианосец «Адмирал Кузнецов», зашедший в Средиземное море. Американцы переживали, что корабль может пойти ко дну и экипажу потребуется помощь. Об этом в своем материале для издания The National Interest написал обозреватель Брэндон Вайхерт.

Он напомнил, что российский авианосец построили в последние годы Советского Союза, который тогда переживал не лучшие времена. Кроме того, сам «Адмирал Кузнецов» считался уже тогда достаточно старым для использования и власти России неоднократно призывали вывести его из эксплуатации.

В начале июля этого года ФСБ сообщила о предотвращении теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». По данным ведомства, представитель украинских спецслужб совершил попытку завербовать российского военного, предложив ему деньги и вывоз за границу за подрыв корабля.

Но россиянин обратился к службам контрразведки, которые сняли на видео инсценировку теракта и переслали куратору, который тут же удалил все аккаунты.