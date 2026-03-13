Научный сотрудник РАН Ким объяснил присутствие дочери Ким Чен Ына на стрельбах

Глава КНДР Ким Чен Ын посетил военное предприятие вместе с дочерью и испытал новый северокорейский пистолет. Лидер остался доволен оружием и отметил его высокие характеристики. По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгения Кима, участие дочери лидера в подобных мероприятиях не имеет глубокого политического символизма, написал RTVI .

Эксперт считает, что это проявление отцовской любви.

Дочь Ким Чен Ына стала появляться на публике чаще, но ничего необычного в этом нет, утверждает Евгений Ким. Он также допускает, что со временем она может играть определенную роль, но сейчас она еще школьница и не является членом партии.

Эксперт не исключает, что публичное продвижение дочери может быть намеренным отвлекающим маневром, чтобы скрыть от внимания публики сына, которому может быть предназначено в будущем стать сильной фигурой.

Также на стрельбах была сестра Ким Чен Ына — Ким Е Чжон, которая поднялась до уровня заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи. Это свидетельствует о продвижении образа женщины в КНДР.

Как сообщило 12 марта агентство ЦТАК, глава КНДР и его дочь посетили одно из ведущих военных предприятий, где лидер испытал пистолет нового типа.