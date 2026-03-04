Наследный принц Ирана в беседе с пранкерами призвал ЕС к «крестовому походу»

Европе следует начать «крестовый поход» против Ирана. Об этом в разговоре с Лексусом (Алексеем Столяровым) и Вованом (Владимиром Кузнецовым) заявил старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви.

Пранкеры представились принцу «советниками канцлера ФРГ Фридриха Мерца». Чтобы ситуация выглядела комичней, Столяров прилепил себе усы как Адольфа Гитлера.

В беседе с Пехлеви Вован и Лексус убедили его, что Германия якобы активно поддерживает военную операцию США и Израиля против Ирана. Наследный принц обрадовался тому, что ФРГ согласилась выпустить ракеты Taurus по исламской республике.

«Хорошо. Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому „крестовому походу“», — объяснил он.

Ранее с Пехлеви встретился спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По словам неназванного американского чиновника, принц согласился встать у власти в Иране в случае падения режима.