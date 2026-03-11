«Нанести ущерб России». В США назвали обратный эффект атаки на Иран

Миршаймер: атака США на Иран идет на пользу России и вредит Украине в зоне СВО

Ближневосточная военная авантюра США расшатала усилия Запада по ослаблению России и усугубила положение Украины на поле боя. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Дизену, размещенном на его YouTube-канале .

По его словам, американские власти впустую тратят такие ценные ресурсы в войне с Ираном, как боеприпасы, системы Patriot и THAAD. Вместо того, чтобы передать их европейцам и разрешить им отдать их оружие Киеву. В итоге сложившаяся ситуация вредит усилиям Украины на фронте.

Кроме того, Запад, планирующий расшатать экономику России и предпринявший на этом направлении ряд мер, фактически потерпел крах. Русские осознали, что атака США на Иран будет иметь разрушительные последствия для Украины.

«Соединенные Штаты и весь Запад работали изо всех сил, чтобы нанести ущерб России и ее экономике. Но произошел обратный эффект», — подчеркнул профессор.

Он напомнил, что при значительном сокращении потока нефти и газа из Персидского залива возрастет спрос на российские энергоресурсы, причем это уже происходит.

Ранее в Германии заявили, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным заставил его иначе оценить ситуацию вокруг Ирана. Если быть точнее, то госдоходы России начали расти из-за высоких цен на нефть, что вредит американским компаниям, опекаемым американским лидером.