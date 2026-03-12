Россия могла бы повлиять на ход ближневосточного конфликта, но не станет давить на Иран, призывая к скорейшему прекращению огня. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

По его словам, со временем преимущество на поле боя будет смещаться в пользу Ирана. Президент США Дональда Трамп хотел бы завершить военную операцию в регионе, но у него не осталось путей назад.

Дизен добавил, что американцам разумнее было бы обратиться за помощью к России, но только русские не станут оказывать массовое давление на иранцев. При этом в Кремле хотели бы завершения этой войны.

«Но, как и иранцы, они не хотят просто заключить прекращение огня, а затем позволить США и Израилю вернуться через полгода и начать новую войну», — пояснил профессор.

Дизен подчеркнул, что события на Ближнем Востоке изменили баланс сил и в зоне спецоперации. По этой причине Трамп хотел бы завершить украинский конфликт, ведь с каждым днем украинцы будут терять не только все больше людей и инфраструктуры, но и территории.

В Германии уже отметили, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке играет на руку Москве. Энергоносители стали дорожать, поэтому западная поддержка Украины может ослабнуть.