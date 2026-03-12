На Западе заявили, что Моджтаба Хаменеи потерял ногу после авиаудара в Тегеране

The Sun: Моджтаба Хаменеи ранен и впал в кому после авиаудара в Тегеране

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения после авиаудара и якобы впал в кому. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источник в Тегеране.

По данным издания, аятоллу госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы Сина.

«Он лишился одной или обеих ног. У него также повреждена печень или желудок. По-видимому, он находится в коме», — сообщил источник газеты.

Часть территории вокруг больницы в историческом квартале Тегерана оцепили и усилили охрану. Издание уточнило, что журналисты пока не знают, когда именно Хаменеи получил ранения. Однако они привели сведения, что стратегией Ирана, которая вызывает потрясения на энергетическом рынке, сейчас руководит не он.

Утром официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи подтвердил, что Моджтаба Хаменеи действительно получил ранения, но чувствует себя хорошо.