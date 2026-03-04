На месте затопления иранского фрегата у Шри-Ланки нашли 80 погибших

По меньшей мере 80 человек погибли после затопления иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Арун Хемачандра, его слова привел портал Ada Derana .

«С затонувшего у берегов Шри-Ланки иранского военно-морского корабля IRIS Dena извлечено около 80 тел», — сказал глава ведомства.

Фрегат потопили 4 марта недалеко от острова. Как уточнил замглавы МИД, корабль возвращалось в Иран из порта на востоке Индии.

По информации Reuters, на борту находились не менее 180 человек. Военно-морские силы Шри-Ланки сообщили, что 32 моряка удалось спасти. Все они — граждане Ирана, их доставили в местные больницы, при этом состояние части пострадавших — тяжелое.

Министр войны США Пит Хегсет подтвердил, что американская подводная лодка атаковала и потопила иранский военный корабль в Индийском океане. Его уничтожили торпедой, что стало первым подобным случаем со времен Второй мировой войны.