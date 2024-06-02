На Христианско-демократический союз Германии совершили кибератаку

На оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) Германии осуществили масштабную кибератаку за неделю до выборов в Европарламент. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Минобороны страны.

В публикации сказано, что ведомство по охране конституции и управление по информационной безопасности начали работу над отражением и расследованием атаки на крупнейшую немецкую партию. По информации Минобороны, взлом совершил «очень профессиональный актор».

В ХДС объяснили, что партия в качестве мер безопасности изолировала часть ИТ-инфраструктуры от сети. Пока неизвестно, смогли ли взломщики получить доступ к секретной информации.

Ранее стало известно, что хакеры взломали серверы Минобороны Великобритании. Речь идет о системе начисления заработной планы военным. Злоумышленники раскрыли их банковские реквизиты. По данным журналистов, во взломе якобы виноват Китай.