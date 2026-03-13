На базе в Эрбиле начался пожар после удара БПЛА
Не менее шести французских военных пострадали при атаке беспилотника на военную базу в иракской провинции Эрбиль. После удара на объекте начался пожар, сообщило местное издание Sabereen News.
Эрбиль, расположенный на севере Ирака, неоднократно становился целью атак на военные объекты. Новый удар пришелся по базе, где находились французские военнослужащие. Подробностей о состоянии пострадавших, масштабе пожара и возможных виновниках атаки журналисты не привели.
Накануне вечером при атаке на военную базу в том же городе пострадали американские медики. Глава британского Минобороны Джон Хили сообщил, что на базе находятся военнослужащие Великобритании, среди них пострадавших нет.