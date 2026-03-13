На базе в Эрбиле начался пожар после удара БПЛА

Не менее шести французских военных пострадали при атаке беспилотника на военную базу в иракской провинции Эрбиль. После удара на объекте начался пожар, сообщило местное издание Sabereen News .

Эрбиль, расположенный на севере Ирака, неоднократно становился целью атак на военные объекты. Новый удар пришелся по базе, где находились французские военнослужащие. Подробностей о состоянии пострадавших, масштабе пожара и возможных виновниках атаки журналисты не привели.

Накануне вечером при атаке на военную базу в том же городе пострадали американские медики. Глава британского Минобороны Джон Хили сообщил, что на базе находятся военнослужащие Великобритании, среди них пострадавших нет.