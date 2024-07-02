Мужчина кастрировал пожилого родственника в Германии

Немецкая полиция задержала мужчину, отрезавшего по неизвестной причине 66-летнему родственнику гениталии, а потом скрывшегося. Об этом сообщило издание Der Spiegel .

Пенсионера в тяжелом состоянии обнаружили полицейские. Правоохранителей вызвали соседи, которые услышали в доме пожилого человека непрекращающийся собачий лай.

На место прибыли пожарные, чтобы вскрыть дверь по просьбе полиции. Издание отметило, что в тот момент внутри дома кто-то стучал в ответ на просьбу открыть. В результате в доме нашли мужчину в тяжелом состоянии, но на месте происшествия отсутствовало орудие преступления и отсеченные гениталии.

Пострадавшего госпитализировали. Мужчина находился в состоянии сильного шока. Он не смог ничего сообщить о нападавшем.

Правоохранители вышли на след последнего спустя несколько месяцев благодаря анализу ДНК, обнаруженному на месте преступления. В результате задержали родственника пенсионера, предъявив ему обвинения в попытке убийства и причинении тяжелого вреда здоровью.

Ранее в Нигерии молодая жена напала с ножом на супруга, вернувшегося после утренней молитвы из мечети и задремавшего на кровати. Женщина почти отрезала ему пенис, но мужское достоинство успели спасти соседи, которые пришли ему на помощь.