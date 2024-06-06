«Можно и утонуть». На Украине испугались реакции КНР на слова Зеленского

Резкие и хамские высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес Китая могут обернуться для страны торгово-экономическими проблемами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на интервью украинского политолога Андрея Золотарева.

«Извините, плюнуть в Китай — Китай утрется. Но если Китай плюнет, ну, можно и утонуть», — заявил эксперт.

Золотарев напомнил про опыт Литвы, которая буквально «в один момент выпала, из-за Тайваня, из таможенных китайских каталогов». Это отразилось на товарообороте, который снизился на 10 миллиардов.

Политолог добавил, что еще до начала конфликта именно Китай закупал большую часть экспортируемой Украиной продукции.

При этом он задался вопросом, какие цели преследовал Зеленский говоря подобным образом о китайском лидере Си Цзиньпине. Он предположил, что может как раз и стояла такая задача, чтобы «обгадиться со всеми?».

Ранее президент Владимир Путин назвал Китай основным экономическим партнером России, отметив, что товарооборот двух стран удалось диверсифицировать.