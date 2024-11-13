Московский суд заочно арестовал судью МУС Алапини-Гансу

Басманный районный суд города Москвы постановил заочно арестовать судью МУС в Гааге Рене Аделаиду Софи Алапини-Гансу. Ее признали виновной по статье о незаконных задержаниях и заключении под стражу. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Ранее столичный суд огласил аналогичный приговор судье МУС Хайкелю Бен Махфуду. Летом этого года он подписал ордера на «арест» секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Судью объявили в международный розыск.