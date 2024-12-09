Монеты с изображением Клеопатры обнаружили недалеко от Александрии в Египте

Египетско-доминиканская археологическая миссия обнаружила монеты с изображением Клеопатры, а также бюст женщины из белого мрамора под южной стеной храма Тапосирис-Магна недалеко от Александрии. Об этом написал сайт «Аргументы и факты» .

Как уточнили в министерстве туризма и древностей страны, все найденные артефакты датируется эллинистическим периодом истории Древнего Египта. Кто-то из специалистов полагает, что бюст женщины принадлежит самой Клеопатре, другие же считают, что это могла быть одна из принцесс династии Птолемеев.

Во время раскопок были найдены руины храма древнегреческой эпохи, датируемого IV веком до нашей эры, а также масляные лампы, горшки из известняка для хранения пищи и косметики и бронзовые статуэтки.