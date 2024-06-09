Молния убила двух пограничников на юге Азербайджана

В Азербайджане молния убила двух пограничников

Фото: Unsplash

Двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана попали под удар молнии и погибли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на служебной территории пограничного отряда «Ленкорань».

«Во время выполнения служебных обязанностей по охране государственной границы погибли солдат Али Нагиев и майор Бахыш Бахышлы», — заявили в погранслужбы.

В пресс-службе добавили, что следователи начали разбирательство по факту произошедшего.

В конце мая удар молнии оказался смертельным для мужчины в Балашихе, жуткие кадры показывал 360.ru. Прохожий под зонтом шел на дорожке в дождливую погоду, молния убила его.

Похожее ЧП произошло около года назад в Адыгее, там после удара молнии скончалась туристка из Новороссийска.

Также ранее школьники из Чапаевска пострадали от удара током. Двоих ребят с ожогами привезли в больницу.

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