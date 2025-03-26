Молдавский депутат Цырдя: Гуцул могли задержать в рамках зачистки оппозиции

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул могли задержать в рамках так называемой зачистки политического поля Молдавии от оппонентов. Таким мнением поделился депутат парламента страны Богдан Цырдя в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Собеседник добавил, что подобным образом президент Майя Санду ведет избирательную кампанию.

«Санду показывает, что она борется якобы с коррупцией, "российской угрозой", с попытками дестабилизировать страну», — отметил Цырдя.

По словам парламентария, молдавские власти намерены сменить руководство Гагаузии на более лояльное.