Молдавский депутат Цырдя: Гуцул могли задержать в рамках зачистки оппозиции

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул могли задержать в рамках так называемой зачистки политического поля Молдавии от оппонентов. Таким мнением поделился депутат парламента страны Богдан Цырдя в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
Собеседник добавил, что подобным образом президент Майя Санду ведет избирательную кампанию.
«Санду показывает, что она борется якобы с коррупцией, "российской угрозой", с попытками дестабилизировать страну», — отметил Цырдя.
По словам парламентария, молдавские власти намерены сменить руководство Гагаузии на более лояльное.
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