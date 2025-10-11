Президент Молдавии Майя Санду и спикер парламента Игорь Гросу готовы пойти на любые провокации ради продвижения идеи евроинтеграции. Об этом заявил РИА «Новости» лидер политического блока «Победа» Илан Шор.

«Ради вхождения в ЕС „пасовский режим“ при поддержке евросоюзных политических террористов может осуществить любую провокацию в Приднестровье с самыми опасными последствиями»», — сказал он.

Политик назвал заявления Гросу очередным лицемерием, ведь молдавские власти продолжают игнорировать интересы и проблемы страны и ее населения.

По его словам, Санду и Гросу открыто презирают жителей Преднестровья и считают людьми второго сорта. Это ярко проявилось на прошедших выборах, и правящий режим сделал все возможное, чтобы их ограничить. В итоге права приднестровцев с молдавскими паспортами ограничили на голосовании.

Давление на Приднестровье со стороны Молдавии значительно усилилось после прихода к власти Майи Санду. В интервью румынскому агентству Agerpres Гросу ранее заявил, что возвращение Приднестровья под контроль Кишинева — «вопрос времени».