МОК отдал Франции британскую медаль Олимпиады-1900 в велогонке

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты Олимпийских игр-1900 в Париже. Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, его слова передало издание Sport24 .

Речь идет о медали, которую получил велосипедист из Великобритании Ллойд Хильдебранд. Он принял участие в состязаниях по велоспорту и приехал вторым в мужской гонке на 25 километров.

«Недавнее исследование пришло к выводу, что, хотя Хильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Парижа 1900 года», — заявил Адамс.

Теперь медаль, которую завоевал Хильдебранд, зачислят Франции.

Ранее стало известно, что МОК начнет контролировать соцсети спортсменов из России, которые будут участвовать в Олимпиаде в Париже. Он отметил, что речь идет о ситуациях, связанных с заключением договоров, публикациями с интернете и другими вопросами.