Мировые СМИ опубликовали кадры со встречи Трампа и Зеленского в Белом доме
Мировая пресса на первых полосах опубликовала кадры со встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.
Среди СМИ, которые определяют переговоры, как историческое событие американская газета Washington Post, телеканал Fox News, британские издания Independent, Times, Financial Times и многие другие.
«Трамп давит на Зеленского и ставит ему условия», — считают политические аналитики ведущих мировых газет.
До этого глава Белого дома признался, что собирается проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч с украинским и европейскими лидерами.