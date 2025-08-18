Мировые СМИ опубликовали кадры со встречи Трампа и Зеленского в Белом доме

Мировая пресса на первых полосах опубликовала кадры со встречи президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.

Среди СМИ, которые определяют переговоры, как историческое событие американская газета Washington Post, телеканал Fox News, британские издания Independent, Times, Financial Times и многие другие.

«Трамп давит на Зеленского и ставит ему условия», — считают политические аналитики ведущих мировых газет.

До этого глава Белого дома признался, что собирается проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч с украинским и европейскими лидерами.