Миронов посоветовал Украине приготовиться к аудиту после приостановки помощи США

Депутат Сергей Миронов в разговоре с RT посоветовал украинским властям приготовиться к аудиту после подписания Дональдом Трампом указа о временной приостановке помощи другим странам.

При этом собеседник добавил, что для России указ Трампа ничего не меняет.

«Для России этот указ Трампа ничего не меняет. Как я уже сказал, нам надо, не сбавляя темпа, решать задачи специальной военной операции и обеспечивать защиту национальных интересов страны», — сказал он журналистам.

Рассчитывать на пряники и печеньки от Трампа России точно не стоит, скорее, на кнут, добавил Миронов.