Мир и дружба? Что Россия пообещала Украине, по словам Трампа
Трамп: Россия примет участие в восстановлении Украины
Россия выразила готовность участвовать в восстановлении Украины и обеспечивать ее энергоресурсами по льготным ценам. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.
По словам Трампа, Москва «хочет успеха Украине». И готова поставлять этой стране энергию по льготным ценам. Кремль никаких заявлений по данному поводу не делал.
Зеленский на той же пресс-конференции заявил, что гарантии безопасности со стороны США Украине согласованы полностью. На финальной стадии находятся и переговоры по данной теме с Европой.
Заявления об энергетической помощи Киеву стали итогом интенсивного переговорного дня. Ранее Трамп сообщил о «продуктивном» звонке Владимиру Путину, который состоялся прямо перед приемом украинской делегации.
Сразу после пресс-конференции с Зеленским Трамп намерен снова связаться с Кремлем, чтобы передать детали обсуждения за обеденным столом в Мар-а-Лаго.