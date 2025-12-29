Мир и дружба? Что Россия пообещала Украине, по словам Трампа

Россия выразила готовность участвовать в восстановлении Украины и обеспечивать ее энергоресурсами по льготным ценам. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, Москва «хочет успеха Украине». И готова поставлять этой стране энергию по льготным ценам. Кремль никаких заявлений по данному поводу не делал.

Зеленский на той же пресс-конференции заявил, что гарантии безопасности со стороны США Украине согласованы полностью. На финальной стадии находятся и переговоры по данной теме с Европой.

Заявления об энергетической помощи Киеву стали итогом интенсивного переговорного дня. Ранее Трамп сообщил о «продуктивном» звонке Владимиру Путину, который состоялся прямо перед приемом украинской делегации.

Сразу после пресс-конференции с Зеленским Трамп намерен снова связаться с Кремлем, чтобы передать детали обсуждения за обеденным столом в Мар-а-Лаго.