Минобороны Китая объяснило цель совместного патрулирования с Россией

НОАК: воздушные патрули России и Китая не являлись угрозой для других стран

Совместное патрулирование России и Китая в Тихом океане было плановым и не имело связи с нынешней международной и региональной обстановкой. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган, его процитировал телеканал CCTV .

«Китайско-российское воздушное стратегическое патрулирование является рутинным процессом в рамках выполнения ежегодного плана сотрудничества. Оно не направлено против третьих стран», — отметил он.

Представитель НОАК добавил, что военные во время учений протестировали возможности ВВС двух государств при совместных операциях. Маневры прошли с 29 по 30 ноября в Японском море и западной части Тихого океана.

Ранее КНР в ответ на действия Филиппин привела в состояние готовности войска в Южно-Китайском море. Командование решило задействовать воздушные и морские соединения для патрулирования спорных территорий возле рифа Хуанъянь (Скарборо). В НОАК подчеркнули, что военные действуют в соответствии с законом.