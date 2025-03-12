Миллиардер Владислав Доронин продал дом в Майами за рекордную сумму
Российский предприниматель, совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин продал свой дом во Флориде. Об этом сообщила газета New York Post.
Сумма сделки составила 120 миллионов долларов (больше 10 миллиардов рублей — прим.ред.), что стало рекордной продажей для округа Майами-Дейд.
Эту недвижимость Доронин приобрел в 2009 году. Дом расположен на искусственном острове Стар Айленд в заливе Бискейн. В разное время здесь владели домами Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас и другие знаменитости.
В особняке российского миллиардера есть восемь спален и девять ванных комнат, а на территории около него — частный причал, теннисный корт и бассейн.
Ранее Доронина связывали длительные отношения с британской супермоделью Наоми Кэмпбелл. Роман закончился скандалом. Бывшие влюбленные делили вещи через суд.