Миллиардер Владислав Доронин продал дом в Майами за рекордную сумму

Российский предприниматель, совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин продал свой дом во Флориде. Об этом сообщила газета New York Post .

Сумма сделки составила 120 миллионов долларов (больше 10 миллиардов рублей — прим.ред.), что стало рекордной продажей для округа Майами-Дейд.

Эту недвижимость Доронин приобрел в 2009 году. Дом расположен на искусственном острове Стар Айленд в заливе Бискейн. В разное время здесь владели домами Дженнифер Лопес, Энрике Иглесиас и другие знаменитости.

В особняке российского миллиардера есть восемь спален и девять ванных комнат, а на территории около него — частный причал, теннисный корт и бассейн.

Ранее Доронина связывали длительные отношения с британской супермоделью Наоми Кэмпбелл. Роман закончился скандалом. Бывшие влюбленные делили вещи через суд.