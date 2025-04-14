МИД России заявил о готовности восстановить дипотношения с Грузией

Россия готова восстановить дипломатические отношения с Грузией. Об этом «Известиям» заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

«Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению», — сказал он.

Однако для этого Грузия должна сделать ответные шаги. Россия готова идти так далеко, насколько пойдет грузинская сторона, ограничений здесь нет, добавил Галузин.

По его словам, дипломатические отношения пришлось прекратить по инициативе бывшего президента страны Михаила Саакашвили из-за конфликта в Южной Осетии. После его окончания Россия признала независимость этой республики и Абхазии, но Грузия считает их частью своей территории.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал санкции, введенные Великобританией против республики. Он заявил о плачевной ситуации в Соединенном Королевстве.